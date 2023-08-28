Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть своих подразделений из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) на юг. Об этом сообщил обозреватель американской газеты Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновников США.

Игнатиус пишет, что Киев, вопреки советам Вашингтона, сконцентрировал силы на трех направлениях. Однако вместо этого ВСУ должны были приложить все усилия для атак в Запорожской области.

«Украина, наконец, отреагировала, перебросив некоторые подразделения на юг из Бахмута и других районов на востоке, где, несмотря на аргументы США, они продолжали держать оборону», — написал обозреватель WP.