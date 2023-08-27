Российский Су-30 сопроводил над Черным морем беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9A «Reaper» приблизился к границе России над акваторией Черного моря. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РФ.
— 27 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что с целью опознавания объекта был поднят истребитель Су-30. Экипаж российского истребителя выяснил, что к границе России направлялся разведывательный БпЛА MQ-9A «Reaper».
При приближении Су-30 американское разведывательное судно выполнило разворот, нарушение границ не было допущено, пишет Telegram-канал Минобороны России.