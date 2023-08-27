В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на БПЛА

Чиновники Пентагона призвали Украину меньше опираться на БПЛА при разведке, об этом пишет The Washington Post.

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«Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше — на наземные разведывательные силы», — говорится в материале.

По словам официальных лиц, украинские военные положительно реагируют на такую просьбу.

В статье также сказано, что чиновники призвали Киев сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». Согласно одному из подсчетов, украинские военные выпустили два миллиона снарядов калибра 155 миллиметров с начала спецоперации, почти исчерпав западные запасы.