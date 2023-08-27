ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области

Российские военные в ночь на воскресенье, 27 августа, нанесли ракетный удар по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Цель достигнута, все назначенные объекты поражены, заметили в пресс-службе.

По данным Минобороны, при поддержке авиации были отражены 11 атак противника на Купянском направлении, пять атак на Запорожском и две атаки на Донецком.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские летчики и артиллеристы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое (ДНР) и Приютное (Запорожская область).