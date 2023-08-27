Евросоюз намеревается развернуть новую военную миссию в Африке

Европейский союз планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, миссия начнет работу осенью 2023 года. Специалисты займутся подготовкой военнослужащих Ганы, Того, Бенина и Кот-д`Ивуара к проведению антитеррористических операций.

Кроме того, в задачу миссию входит техническая поддержка региональных сил безопасности. Количество сотрудников не сообщается.

По мнению экспертов, ЕС намеревается развернуть миссию на фоне сложной ситуации в регионе.