Евросоюз намеревается развернуть новую военную миссию в Африке

ЕС намеревается развернуть новую военную миссию в Африке
Европейский союз планирует развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, миссия начнет работу осенью 2023 года. Специалисты займутся подготовкой военнослужащих Ганы, Того, Бенина и Кот-д`Ивуара к проведению антитеррористических операций.
Кроме того, в задачу миссию входит техническая поддержка региональных сил безопасности. Количество сотрудников не сообщается.
По мнению экспертов, ЕС намеревается развернуть миссию на фоне сложной ситуации в регионе.
Напомним, что в ряде государств Западной Африке в последние годы произошли военные перевороты. К власти пришли лидеры, нацеленные на борьбу с неоколониализмом со стороны западных стран.
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