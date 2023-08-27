Минобороны сообщило о ситуации на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили три атаки украинских войск.

Согласно сообщению МО РФ, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на данном направлении более 80 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

26 августа начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявлял, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

24 августа военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал о ликвидации штаба ВСУ на Краснолиманском направлении.

25 августа Минобороны сообщало, что российские силы уничтожили за сутки до 80 украинских военных на Краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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