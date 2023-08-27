Стало известно о планах ВСУ усилить оборону на востоке вопреки советам Пентагона

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, вопреки советам Пентагона, настаивает на усилении обороны под Купянском. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

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«Подразделения противника продолжают наносить урон артиллерией, минометами и авиацией», — цитирует украинского генерала издание.

Отмечается, что решение украинского командования усилить оборону на купянском направлении связано с успешным продвижением Российской армии на северо-востоке Украины.