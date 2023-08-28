На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы

На Украине начали разбирать кассетные артиллерийские боеприпасы американского производства. Из них извлекают суббоеприпасы, которыми вооружают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает американское издание The Drive.

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Как пишет издание, в соцсетях появилось видео, демонстрирующее украинских военных, которые разрезают артиллерийский снаряд M483A1 калибра 155 миллиметров. Он несет осколочные и кумулятивные кассетные боевые элементы DPICM (Dual-purpose improved conventional munition). В публикации предположили, что на запись попали военнослужащие подразделения беспилотников, приписанного к 92-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Каждый снаряд M483A1 несет 64 суббоеприпаса M42 и 24 элемента M46. Отмечается, что суббоеприпасы с кумулятивным зарядом могут пробивать до 2,75 дюйма (почти семь сантиметров) стальной гомогенной брони.

В июле представитель администрации американского президента Джо Байдена сообщил, что США уже приняли решение о поставке Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов.