Пленный боец «Азова»* рассказал об убийствах мирных жителей в Мариуполе

Пленный боец нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) Сергей Русинов рассказал РИА Новости, что во время боев в Мариуполе члены батальона убивали женщин и детей, называя их «вражескими карликами-разведчиками».

Русинов рассказал, что его отец воевал в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), а сам он в это время состоял в «Азове» и попал в плен в Мариуполе. По его словам, он разочаровался в идеях украинского национализма, увидев нравы, доминирующие в нацбатальоне.

«Просто мне стало мерзко там находиться. Я вот это все наслушался, и оно само потихоньку начало отпускать… Начал понимать, что дураки мы, и это не мое», — сказал Русинов.

По его словам, ему не нравилась «молитва украинского националиста», в которой он видел святотатство. Он также рассказал, что «Азов» в числе прочего занимался ограблением инкассаторов, а во время боев в Мариуполе его возмутили расстрелы мирных граждан.

«Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми — тоже «агенты» (России. — «Газета.Ru»)? По рации передавали, что это «вражеские карлики-разведчики». Как после этого относиться к таким людям? Чем-то же они руководствовались, когда открывали огонь по явно гражданскому населению», — указал Русинов.

До этого боец «Азова» Петр Тарасенко рассказал, что стал одним из свидетелей обстрела колонии в Еленовке в ДНР. В тот момент он был ранен, лечить его пришлось российским врачам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.