Названы имена украинских пилотов, погибших при катастрофе самолетов L-39

В Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета чешского производства L-39. В катастрофе погибли опытные украинские пилоты, пишет RT в своем Telegram-канале.

По данным канала, ВСУ назвали имена погибших летчиков только через несколько дней после катастрофы.

Среди погибших оказался капитан Андрей Пильщиков с позывным «Juice_Fighter» (Джус Файтер). Летчик родился в Харькове, восемь лет провел в ВС Украины. С начала спецоперации его налет составил свыше 500 часов.

В социальных сетях он широко рекламировал свои «подвиги» в небе Донбасса, рассказывал, что «охотится» на мощные беспилотники противника.

Кроме того, погибли майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин. Налет Минки составлял 200 часов, он был «технически подготовленным пилотом», знающим разные типы самолётов, занимался инструктажем.

Проказин 24 года жизни посвятил авиации, дослужился до замкомандира бригады. С 2022 года у него было более 100 часов боевых полётов.