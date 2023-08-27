В Польше сравнили украинские и российские танки

Журналисты в первую очередь сравнили броню российских Т-54 и Т-55 и Leopard 1. Российские танки имеют толстую основную броню башни и корпуса, однако такой системы может быть недостаточно для защиты от современных бронебойных боеприпасов. У западной машины издание отмечает слабую броню, из-за которого Leopard не сможет действовать как легкий танк.