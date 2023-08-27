Военный эксперт назвал сроки нового контрнаступления Украины

«Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в перспективе сказал, что надо готовиться к весне 2024 года. Наверное, будет некий реванш, то есть надо готовиться к следующему наступлению. Потом он сказал, что сейчас придет осень, будет сложно управлять беспилотниками, сложно будет выполнять задачи средствам противовоздушной обороны [ПВО] и очень сложно будет маневрировать на поле боя из-за распутицы. Это человек, который координирует стратегическую коммуникацию, и он выдал стратегическую задачу по украинскому кризису», — объяснил аналитик.