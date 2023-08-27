Военные РФ овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

Штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) России в ходе наступления на купянском направлении захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом телеканалу «Звезда» Ярослав Якимкин .

Также российские бойцы успешно отразили четыре атаки со стороны ВСУ. Каждое нападение осуществлялось силами до взвода при поддержке бронетехники. Общие потери украинских войск на этом направлении за сутки составили до трех взводов, также уничтожены два танка, две боевые бронемашины «Казак» и минометный расчет.