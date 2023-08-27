Несколько морпехов США спаслись при крушении вертолета на учениях у Австралии

Несколько американских военнослужащих были спасены после крушения вертолета у побережья Австралии, сообщает телеканал ABC News.

© Газета.Ru

«Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от Дарвина», — говорится в сообщении.

Одного человека вертолета доставили компанией CareFlight в Королевскую больницу Дарвина в критическом состоянии, еще двоих — в стабильном состоянии.

По данным Sky News Australia, на борту вертолета находились 20 морских пехотинцев США. Некоторые сотрудники остаются пропавшими без вести, сообщений о жертвах не поступало, уточняет канал.

Вертолет V-22 Osprey ВВС США разбился у берегов австралийского города Дарвин во время учений Predators Run во время учений. В маневрах также принимают участие военнослужащие Австралии, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лесте. Вероятно, после инцидента учения будут приостановлены, отмечает Sky News.

В свою очередь The Guardian сообщает, что на борту вертолета были 23 военнослужащих США.