США не помогает Киеву , а лишь способствует уничтожению Украины , продолжая отправлять туда оружие и боеприпасы. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в социальной сети Х, передает РИА Новости .

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном», — написал он. Кеннеди-младший при этом пообещал положить конец «этой бесчеловечной и безрассудной политике».

Таким образом он отреагировал на статью официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой для «Комсомольской правды». Она считает, что поставляемые на Украину урановые боеприпасы в будущем могут превратить ее в «непригодную для жизни землю» и нанести непоправимый ущерб всем соседним странам.