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США уничтожают Украину, отправляя снаряды с ураном

США не помогает Киеву, а лишь способствует уничтожению Украины, продолжая отправлять туда оружие и боеприпасы. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в социальной сети Х, передает РИА Новости.

США уничтожают Украину, отправляя снаряды с ураном
© ТАСС

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном», — написал он. Кеннеди-младший при этом пообещал положить конец «этой бесчеловечной и безрассудной политике».

Таким образом он отреагировал на статью официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой для «Комсомольской правды». Она считает, что поставляемые на Украину урановые боеприпасы в будущем могут превратить ее в «непригодную для жизни землю» и нанести непоправимый ущерб всем соседним странам.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом намеревается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.

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