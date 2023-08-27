Врио губернатора Сальдо: ВСУ безуспешно активизировались в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на Днепре, однако их попытки безуспешны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо , передает ТАСС. "Определенная активизация противника в акватории Днепра в последнее время имела место. Началось все с Казачьих Лагерей", - расказал он.

По его мнению, ВСУ намеревались "заработать "перемоги" к своему бесславному дню "нэзалэжности", но у них ничего не вышло. Тем не менее в регионе существует угроза от украинских беспилотников, отметил Сальдо. Никакое оборонительное вооружение не даст 100-процентного результата от дронов, в мирных населенных пунктах тем более не могут нести круглосуточное дежурство с охотничьими ружьями в готовности отразить нападение FPV-дронов ВСУ, указал врио главы региона.