Войска группы «Центр» отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные пресекли семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.
Об этом информирует ТАСС.
«При поддержке ударов авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение по противнику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери украинских войск составили более 80 боевиков.
Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, три бронированных машины и пикап.
За прошедшие сутки средства ПВО ВС России перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS ВСУ.
Также сообщалось, что ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.