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Войска группы «Центр» отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные пресекли семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Войска группы «Центр» отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
© РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«При поддержке ударов авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение по противнику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери украинских войск составили более 80 боевиков.

Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, три бронированных машины и пикап.

За прошедшие сутки средства ПВО ВС России перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

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