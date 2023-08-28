В Кривом Роге произошли взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает украинский телеканал ТСН.

Вечером в четверг, 24 августа, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. В подконтрольных властям Украины Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Позже взрывы в городе повторились, всего прозвучало три волны.