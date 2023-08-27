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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Как сообщает источник, предупреждения прозвучали примерно в 03:04 мск. Тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Спустя две минуты предупреждения также затронули Сумскую область.

До этого несколько взрывов прогремело в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, неподалеку от аэродрома Майское.

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