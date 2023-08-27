В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.

Как сообщает источник, предупреждения прозвучали примерно в 03:04 мск. Тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Спустя две минуты предупреждения также затронули Сумскую область.