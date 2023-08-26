Американский полковник заявил об участившихся случаях дезертирства в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаются целыми взводами в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

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По его словам, США наблюдают учащение случаев дезертирства в рядах ВСУ. «Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал экс-советник Пентагона.