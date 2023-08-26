В Киеве подтвердили участие главкома ВСУ в секретном совещании с генералами НАТО

Кроме того, добавил он, Киеву необходимо понимать, может ли она рассчитывать на дополнительную военную помощь, в том числе поставки дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) со стороны партнеров. Чиновник уточнил, что чаще всего Залужный проводит переговоры с Великобританией и США, которые его консультируют, поскольку они лучше других осведомлены о ситуации на фронте.