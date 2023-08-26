Названо опасное последствие в случае применения ВСУ снарядов с обедненным ураном

«Я не знаю, есть ли факты применения этих снарядов как с российской стороны, так и со стороны Украины. Если это единичный случай, концентрация на почве будет поменьше. Если это массовое применение, например, колонну бронетехники расстреляли, то возможны серьезные загрязнения», — предупредил эксперт.