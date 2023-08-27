Разведчик первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск РФ заявил РИА Новости, что украинское командование использует рядовой состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве приманки для выявления российских снайперов.

Разведчик рассказал о недавнем случае, когда командиры ВСУ отправили рядовых военных выманивать российский снайперский огонь. По его словам, украинская сторона заранее подготовила артиллерию и танк, а военные ВСУ бегали на передовых позициях в зоне видимости российских снайперов.

Как рассказал военный, снайперы открыли огонь и уничтожили одного из украинских солдат.

«Соответственно, по нам начала работать артиллерия противника, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади», — указал разведчик.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины, посылая военных в наступление в зоне специальной военной операции (СВО), ведут себя так, будто это не их люди.

Позднее военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», что украинская армия существенно поменяла стратегию контрнаступления и направила силы на Орехов и Токмак.