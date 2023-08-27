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Военный РФ заявил, что под Купянском Киев использует солдат как приманку

Разведчик первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск РФ заявил РИА Новости, что украинское командование использует рядовой состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве приманки для выявления российских снайперов.

Российский разведчик рассказал о новой тактике ВСУ на позициях под Купяском
© РИА Новости

Разведчик рассказал о недавнем случае, когда командиры ВСУ отправили рядовых военных выманивать российский снайперский огонь. По его словам, украинская сторона заранее подготовила артиллерию и танк, а военные ВСУ бегали на передовых позициях в зоне видимости российских снайперов.

Как рассказал военный, снайперы открыли огонь и уничтожили одного из украинских солдат.

«Соответственно, по нам начала работать артиллерия противника, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади», — указал разведчик.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины, посылая военных в наступление в зоне специальной военной операции (СВО), ведут себя так, будто это не их люди.

Позднее военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», что украинская армия существенно поменяла стратегию контрнаступления и направила силы на Орехов и Токмак.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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