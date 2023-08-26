Оценена вероятность прорыва ВСУ российской линии обороны

«Судя по тому, что не так давно выдал глава Минобороны Британии Бен Уоллес, расчет Запада изначально сводился к тому, что они прорвут нашу линию обороны "за одну ночь и один день". С учетом того, что они бьются об нее уже больше двух месяцев, вероятность того, что они ее прорвут, равна нулю», — резюмировал аналитик.