ВСУ обстреляли из танка Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из танка поселок Алес Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

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По сведениям издания, противник предпринял атаку на приграничный поселок накануне, 27 августа, днем.

Всего по российской территории было выпущено 10 танковых снарядов калибра 125 миллиметров, утверждает Shot. В результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, разрушений на земле также удалось избежать. Власти Брянской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле со стороны ВСУ села Кирилловка.

Тогда были повреждены четыре жилых домовладения. Также частично оказалось нарушено энергоснабжение. Информации о пострадавших не поступало.