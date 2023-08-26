В США предупредили Зеленского о возможной потере элитной бригады

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять элитную 82-ю бригаду Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

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По его словам, от 82-ой бригады, которую недавно ввели в бои, ранее ожидали серьезных успехов на фронте. Однако сейчас она несет большие потери.

Джонсон отметил, что украинская армия не смогла преодолеть первую линию обороны российских войск, также ВСУ потеряли в боях западные танки и боевые машины пехоты. Поэтому он предположил, что украинское контрнаступление зашло в тупик.