Раскрыты подробности о состоянии ВСУ после наступления российских войск

«Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта. Здесь наоборот есть огромная угроза потери Купянска, Харькова. Тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее», — заявил эксперт.

По его словам, ВСУ оказались не готовы к противостоянию с Российской армией, поскольку она оказалась намного сильнее, чем они ожидали. Вдобавок политолог отметил, что украинские войска несут большие потери. В связи с этим он предположил, что в данной ситуации лучше начать переговоры с Москвой.