В Британии заявили о смене стратегии Украины после встречи с военными НАТО

Глава ВСУ Валерий Залужный провел секретную встречу с двумя ведущими военачальниками НАТО и Британии. Обсуждалась новая стратегия Киева после фиаско с контрнаступлением. Встреча была теплой, Залужному преподнесли его любимое виски, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, встреча прошла 11 дней назад, в секретном месте на польско-украинской границе. Она длилась пять часов, превратившись в «военный совет».

«Особо примечательным было присутствие не только военного главнокомандующего НАТО, американского генерала Кристофера Каволи, но и начальника штаба обороны Британии Энтони Радакина. Сейчас его признают в Вашингтоне и Киеве как все более важного игрока, помогающего Украине преодолеть российское сопротивление», - пишет газета

Участники решали, «как перезагрузить военную стратегию Украины». Главным вопросом повестки дня было то, что делать с провалившимся контрнаступлением Киева, а также планы боевых действий на «предстоящую изнурительную зиму». Вырабатывалась долгосрочная стратегия, поскольку «конфликт неизбежно приближается к 2024 году».

Британские источники указывают, что в результате этой встречи обсуждений стратегия Киева уже изменилась.

«Вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте», - сказал один из инсайдеров.

The Guardian пишет, что Киев теперь пытается атаковать в направлении Токмака. Эти попытки рассматривают, как «первый шаг на пути к выходу к Азовскому морю и перерезанию сухопутного моста с Крымом».

Газета также публикует фото с места встречи.