Украина может утратить Купянск на фоне неспособности ВСУ сдерживать российское наступление, предположил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue works.

Риттер пояснил, что ВСУ понесли огромные потери. На фоне этого, добавил он, новые пакеты военной помощи со стороны НАТО не смогут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

По мнению эксперта, украинские военные утратили не только наступательный, но и оборонительный потенциал, что показывает отступление ВСУ в районе Купянска.

В настоящее время уже можно говорить о полном поражении украинской армии, подчеркнул аналитик. Он предположил, что находящиеся на грани краха ВСУ не смогут продолжать военные действия и будут вынуждены «умолять о прекращении огня».

Напомним, что 4 июня Киев начал наступление на трех направлениях. В первые же дни подразделения ВСУ понесли тяжелейшие потери в связи с тем, что напоролись на глубокоэшелонированную российскую оборону.

Основные боевые танки, БТР, БМП, поставленные западными странами, не смогли преодолеть минные поля перед первой линией обороны.

Смена тактики, широкое применение пехоты, не принесло Украине успеха на поле боя. Введение группы «Марун», которую готовили для нанесения удара на завершающей стадии, также не переломило ход военных действий.