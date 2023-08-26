Гладков: силы ПВО сбили беспилотник около Белгорода

В районе Белгорода комплексы ПВО сбили беспилотник, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу», - пояснил губернатор.

Гладков заметил, что оперативные службы в настоящее время уточняют информацию о последствиях на земле.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что в субботу, 26 августа, около 14.15 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.