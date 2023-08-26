МО РФ сообщило об улучшении положения ВС России на купянском направлении
Российские военные за сутки на купянском направлении в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - сказал он.
Конашенков уточнил, что потери противника на купянском направлении составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.