"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской Народной Республики", - сказал он.