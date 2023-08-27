Подсчитаны разрушения на Кинбурнской косе из-за обстрелов ВСУ

Российский военный с позывным Нерв рассказал о разрушениях на Кинбурнской косе из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает ТАСС.

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«ВСУ сжигают уникальный хвойный лес, который является частью ландшафтного парка с уникальной флорой и фауной», — заявил Нерв. По его словам, уничтожено около 70 процентов хвойного леса и примерно 100 жилых домов.

Как рассказал военный, подразделения бригады «Дон» несут службу на Кинбурнской косе с осени прошлого года. «Добровольцы отряда постоянно и главное бдительно охраняют позиции, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы, в том числе зажигательными снарядами», — отметил он.