В интернете появились кадры сбитого дрона ВСУ «Баба Яга»

В интернете появились кадры сбитого российскими военными тяжелого дрона ВСУ «Баба Яга». Военкор Влад Андрица пояснил, что аппараты этого типа ему еще не встречались, пишет RT в своем Telegram-канале.

Командир батальона «Ахмат-Юг» Муса Борзиев (позывной «Зверобой» рассказал, что бойцы сбили беспилотник в Запорожской области.

По словам офицера, такие дроны работают на Starlink, оснащены тепловизором, мощным мотором и могут нести сразу три 82-мм мины.

Автор канала уточнил, что ВСУ переделывают сельскохозяйственные беспилотники в боевые. Основным их минусом является шумная работа двигателей. Ночью, добавил он, их плохо видно, но очень хорошо слышно. Бойцы подразделений стреляют в аппараты «на слух», стараясь при этом попасть в аккумуляторы.