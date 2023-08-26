В интернете появились кадры сбитого дрона ВСУ «Баба Яга»
В интернете появились кадры сбитого российскими военными тяжелого дрона ВСУ «Баба Яга». Военкор Влад Андрица пояснил, что аппараты этого типа ему еще не встречались, пишет RT в своем Telegram-канале.
Командир батальона «Ахмат-Юг» Муса Борзиев (позывной «Зверобой» рассказал, что бойцы сбили беспилотник в Запорожской области.
По словам офицера, такие дроны работают на Starlink, оснащены тепловизором, мощным мотором и могут нести сразу три 82-мм мины.
Автор канала уточнил, что ВСУ переделывают сельскохозяйственные беспилотники в боевые. Основным их минусом является шумная работа двигателей. Ночью, добавил он, их плохо видно, но очень хорошо слышно. Бойцы подразделений стреляют в аппараты «на слух», стараясь при этом попасть в аккумуляторы.
Ранее сообщалось, что российские военные сбили три украинских «Бабы Яги» на Сватово-Кременном направлении. Солдатам без проблем удалось обнаружить и опознать шумные дроны, а затем уничтожить их точным огнем из стрелкового оружия.