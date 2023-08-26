В группировке "Юг" сообщили об уничтожении двух складов ВСУ

Войска группировки "Юг" при помощи артиллерии уничтожили два пикапа, автомобиль и два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белогоровке, Красногоровке и деревне Победа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Артиллерией группировки уничтожены два пикапа, бронеавтомобиль и два склада с боеприпасами ВСУ в Белогоровке, Красногоровке и деревне Победа, опорный пункт противника в Орехово-Васильевке", - сказал он.

По его словам, штурмовой авиацией "Южной" группировки нанесены удары по живой силе подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. "Экипажами вертолетов армейской авиации группировки уничтожена боевая машина пехоты и группа пехоты противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещеевка. Также в районе Клещеевки поражено скопление живой силы ВСУ залпом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", - добавил офицер.

Астафьев также рассказал, что баражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка противника на позиции в районе Северска.