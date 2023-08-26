Армии Нигера отдали приказ о повышенной готовности

Военный совет, сформированный лидерами мятежников, отдал приказ привести армию Нигера в состояние повышенной боевой готовности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, приказ направил в войска и силовые ведомства глава военных властей республики Абдурахман Тчиани.

Ранее в состояние боевой готовности армию переводили 11 августа, на фоне сообщений о грядущей интервенции в Нигер со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

По мнению экспертов, шансы на проведение военной операции против республики достаточно низки. Направить свои подразделения для участия в миссии готовы Кот-д'Ивуар, Бенин и Нигерия - 3 страны из 15, входящих в сообщество.

На фоне этого, Мали и Буркина-Фасо, в которых ранее также произошли военные перевороты, выразили желание помочь «братской стране».