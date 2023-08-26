Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киев и Вашингтон обсуждали ход контрнаступления, но опроверг данные, что США якобы высказывали критику по этому поводу.

"Разумеется, мы вели серьезные дискуссии, но это не критика. Еще раз: критики не было. Это все неправда", - сказал он газете Bild. По его утверждениям, контрнаступление "идет по плану", который "был заранее обсужден с партнерами" Украины.

В статье не уточняется, на какие именно публикации отреагировал украинский министр.

Резников также отметил, что рассчитывает получить от Германии ракеты Taurus вопреки сдержанности Берлина.

"Я настроен весьма оптимистично и вижу, что в будущем мы получим Taurus от Германии", - сказал он.

При этом министр не знает, когда ожидать таких поставок, даже если они когда-либо будут одобрены.

"Это сложный вопрос. Но мне кажется, целый год это не займет", - полагает Резников.

Критика хода контрнаступления в американских СМИ

2 августа телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти якобы неоднократно игнорировали советы по ведению боевых действий со стороны США, что вызвало серьезное недовольство американской стороны. 20 августа газета Financial Times публиковала информацию, что американские официальные лица все более критически настроены по поводу стратегии контрнаступления Вооруженных сил Украины и мрачно оценивают перспективы его успеха.

24 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегии и тактики для оживления контрнаступления Киева. Как отмечало издание, ВСУ за последние недели внесли коррективы в свою стратегию, в связи с чем Вашингтон "выразил серьезное разочарование".