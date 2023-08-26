Российский флот начал учения по блокированию иностранных судов

Корабли Северного флота провели в Баренцевом море учения по пресечению захода иностранных судов в российские воды, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе флота. Моряки отработали ситуацию, в которой иностранное судно движется к границе РФ, не реагируя на запросы и требования военных.

В ходе мероприятия экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработал эпизод по пресечению действий условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир «Алтай», входящий в состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота, — сообщили в пресс-службе.

Кроме перехвата условного судна-нарушителя отрабатывались также действия досмотровых групп, доставленных на его борт.

Ранее сообщалось, что Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. В Минобороны пояснили, что в ходе маневров будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути.