В США назвали цель атак украинских дронов на Россию

Западное издание The New York Times Россию. Чиновники США связывают их с необходимостью поднятия духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и населения страны, говорится в материале.

В статье отмечается, что Киев, атакуя беспилотниками российскую территорию, стремится показать украинской общественности, что еще может нанести ответный удар на фоне медленно идущего контрнаступления.

Американские чиновники считают, что целью является поднятие морального духа населения и военных. В США полагают, что ВСУ продолжат атаковать Россию дронами.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму. По его словам, киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России.