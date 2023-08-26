В России успешно испытали лазерную пушку

В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки. В ходе них оружие ликвидировало несколько БПЛА различного типа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов», — заявил собеседник.

Уточняется, что соответствующее оружие показало высокую эффективность в уничтожении беспилотников в ближней зоне. Оно прожигало аэродинамические поверхности БПЛА или же выжигало корпус вместе с бортовым оборудованием.

В ходе испытаний лазер применяли против БПЛА самолётного и квадрокоптерного типа.