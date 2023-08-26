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РИА Новости: в России провели успешные испытания лазерной пушки

В России прошли успешные полигонные испытания лазерной пушки. В ходе них оружие ликвидировало несколько БПЛА различного типа.

В России успешно испытали лазерную пушку
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов», — заявил собеседник.

Уточняется, что соответствующее оружие показало высокую эффективность в уничтожении беспилотников в ближней зоне. Оно прожигало аэродинамические поверхности БПЛА или же выжигало корпус вместе с бортовым оборудованием.

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В ходе испытаний лазер применяли против БПЛА самолётного и квадрокоптерного типа.

В апреле СМИ писали, что в США испытали прототип лазерной системы ПВО против беспилотников.

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