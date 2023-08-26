Мобилизация: последние новости на сегодня 26 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 августа 2023, в материале «Рамблера».

Мать мобилизованного обратилась к губернатору Псковской области за предоставлением жилья

Мать мобилизованного Ирина Колобашкина обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за предоставлением жилья, сообщает gubernia.media.

Обращение опубликовала её родственница Елизавета Колобашкина. По словам 84-летней женщины, она живёт вместе с дочерью и ещё двумя сыновьями в деревне Глазуново Усвятского района и не является владельцем данного жилья. Пенсионерка стоит на очереди на улучшение жилья 11 лет. По ее словам, на обращение к главе администрации Усвятского района получен отказ в предоставлении жилья в связи с отсутствием строительства.

Она просит губернатора рассмотреть возможность предоставления семье мобилизованного сертификата на получение жилья в Псковской области.

Глава Заинского района встретился с мобилизованными, находящимися в краткосрочном отпуске

Состоялась очередная встреча главы Заинского района Татарстана Разифа Каримова с участниками специальной военной операции, которые приехали домой в краткосрочный отпуск, сообщает rt-online.ru.

В мероприятии приняли участие члены рабочей группы по вопросам помощи семьям мобилизованных, представители военного комиссариата, активисты и волонтеры, члены общественных объединений. Они почтили память бойцов, погибших в зоне проведения спецоперации.

Каримов от имени всех заинцев выразил солдатам признательность за защиту интересов государства, отметив их отвагу и мужество, пожелал полноценно набраться сил и всем вернуться домой с победой.

Суд приговорил мужчину к колонии за попытку поджога военкомата

Суд вынес приговор жителю Краснодара за попытку поджога городского военкомата, сообщает «Газета.ру».

В сентябре 2022 года Олег Важдаев изготовил зажигательные изделия, поджег их и бросил в окно военного комиссариата города. При этом возгорания здания не произошло.