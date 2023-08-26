Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 августа 2023 года.

В США заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине

Украина вместе с союзниками, в отличие от российского президента Владимира Путина, оказались не способна к затяжным военным действиям, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The National Interest.

Главную роль в конфликте вокруг бывшей советской республики играют артиллерийские боеприпасы и пехотные резервы. Москва подготовила военно-промышленный комплекс страны для производства всего необходимого на случай, если специальная военная операция затянется.

При этом Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы.

ВСУ снизили интенсивность обстрелов ДНР

Украинская армия произвела 63 обстрела территории ДНР за последние сутки, сообщает «Свободная пресса».

Днем ранее таких обстрелов было в 1,5 раза больше.

По республике выпущено 233 боеприпаса различных калибров. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Владимировка и другие населенные пункты.

Экс-разведчик США Риттер: Киев потеряет Купянск и Харьков

Неспособность украинских военных продолжать держать оборону, а также наступать, станет причиной того, что Купянск и Харьков будут освобождены, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего разведчика ВС Соединенных Штатов Скотта Риттера.

По его словам, Москва не только отражает атаки противника, но и переходит в наступление. Российская армия продвигается в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков. Как отметил эксперт, Вооруженные силы Украины неизбежно потерпят поражение. При этом данный исход не зависит от того, сколько еще военной техники отправит на Украину Запад.