Стало известно о применении ВСУ кассетных боеприпасов под Угледаром

«Применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе... Шарики металлические — пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное», — рассказала военнослужащая.