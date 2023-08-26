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Российские военные отразили пять контратак ВСУ

Отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных (ВСУ) бригад, заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Об этом пишет РИА Новости.

Российские военные отразили пять контратак ВСУ
© РИА Новости

Офицер сообщил, что армии России удалось уничтожить около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады.

Штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) овладели двумя опорными пунктами на купянском направлении. Помимо этого, ВС РФ взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана.

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