Сенаторы в США потребовали отменить помощь Украине
Сенаторы в США обратились к своим коллегам по конгрессу с требованием отменить военную помощь киевскому режиму. Издание Politico публикует письмо сенаторов Джеймса Ванча и Чипа Роя.
«Было бы абсурдно со стороны конгресса удовлетворить эту просьбу, не зная ответов. По этим и другим причинам мы выступаем против дополнительных расходов», - сказано, в частности, в письме.
Сенаторы требуют от Белого дома объяснить, на что уйдут миллиарды долларов, если украинское контрнаступление захлебнулось, а у самих Штатов множество внутренних проблем.
Ранее «СП» писала о том, что конгрессмен призвала отправить Джо Байдена в отставку.