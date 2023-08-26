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В Китае заявили об угрозе начала войны со стороны США

Военные маневры американской армии и союзников Вашингтона в районе Корейского полуострова могут привести к войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя КНР при ООН Гэна Шуана, который выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

В Китае заявили об угрозе начала войны со стороны США
© РИА Новости

По его словам, учения не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове. Как указал дипломат, они еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, что в итоге это может привести к военным действиям.

Маневры проводятся в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. В них принимают участие США, Канада и Япония. Учения завершатся 28 августа.

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