В Китае заявили об угрозе начала войны со стороны США

Военные маневры американской армии и союзников Вашингтона в районе Корейского полуострова могут привести к войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя КНР при ООН Гэна Шуана, который выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, учения не будут содействовать взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на полуострове. Как указал дипломат, они еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, что в итоге это может привести к военным действиям.