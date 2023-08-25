На Украине допустили дополнительный призыв в ряды ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводятся на сайте «Украинское радио».

Политик отметил, что изменений в мобилизации не следует ожидать, она началась 24 февраля 2022 года и не прекращалась, отработан не первый этап, все происходит по плану. Он призвал «не поднимать шумиху».

«Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — уточнил Данилов, комментируя подобную возможность.

Он заключил, что мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.