На Украине допустили дополнительный призыв в ряды ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводятся на сайте «Украинское радио».
Политик отметил, что изменений в мобилизации не следует ожидать, она началась 24 февраля 2022 года и не прекращалась, отработан не первый этап, все происходит по плану. Он призвал «не поднимать шумиху».
«Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — уточнил Данилов, комментируя подобную возможность.
Он заключил, что мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.
17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране. Кроме того, глава государства подписал документ о продолжении мобилизации. Оба положения будут действовать еще 90 дней, до 15 ноября 2023 года.