Украина и ее союзники, в отличие от президента РФ Владимира Путина, оказались не готовы к затяжным военным действиям, пишет обозреватель Зак Йост в статье для американского журнала The National Interest.

По его словам, основную роль в украинском конфликте играют артиллерийские боеприпасы и пехотные резервы. Автор указал на то, что Москва подготовила российский военно-промышленный комплекс (ВПК) для производства всего необходимого на случай затяжного конфликта.

«Запад оказался застигнутым врасплох, ведя опосредованную войну на истощение, не имея для этого промышленной базы», — подчеркнул он.

Йост заявил, что западные арсеналы все больше истощаются.