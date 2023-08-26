Беспилотник коалиции США опасно сблизился с истребителем РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 международной коалиции опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, слова которого приводятся на сайте МО РФ.

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«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Ранее Кулить заявил, что истребитель F-35 «коалиции» опасно сблизился в районе Эт-Танф с Су-35, российские летчики своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.

По его мнению, подобными действиями создаются опасные предпосылки для авиационных происшествий, а также обостряется обстановка в воздушном пространстве Сирии.