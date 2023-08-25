Летчик Су-35 предотвратил столкновение с F-35 на юге Сирии

Два истребителя F-35 проамериканской коалиции допустили опасное сближение с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России у южной границы Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.

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«В районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 "коалиции" допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Центра на сайте Министерства обороны России.

В ЦПВС уточнили, что российский летчик совершал плановый полет, отметив, что он своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения с самолетами неприятеля.