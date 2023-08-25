Экс-разведчик ВС США допустил потерю Украиной Харькова

Украина может лишиться Харькова из-за неспособности ВСУ обороняться, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, украинской армии вряд ли удастся перехватить инициативу, а поражение — неизбежно, так как новая западная техника не изменит положения дел на фронте.