Экс-разведчик ВС США Риттер допустил потерю Украиной Харькова
Украина может лишиться Харькова из-за неспособности ВСУ обороняться, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Dialogue works.
«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — цитирует его РИА Новости.
По словам Риттера, украинской армии вряд ли удастся перехватить инициативу, а поражение — неизбежно, так как новая западная техника не изменит положения дел на фронте.
Он отметил, что Киев продолжит распространять информацию о своих успехах на фронте даже тогда, когда российские танки войдут в Киев.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины стал очевиден.